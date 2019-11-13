Ильхам Алиев выделил деньги на устранение последствий землетрясения в Агсу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах в связи с продолжением работ по устранению последствий стихийного бедствия, произошедшего в Агсуинском районе, сообщает официальный сайт главы государства.

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по устранению ущерба, нанесенного жилым домам в Агсуинском районе в результате землетрясения, для ремонта этих домов из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана, Исполнительной власти Агсуинского района выделяются три миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.