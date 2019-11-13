Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принимавший участие во II Саммите религиозных лидеров мира в Баку, накануне освятил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в столице Азербайджана, сообщает haqqin.az.

Согласно информации, во встрече с Патриархом участвовали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и другие официальные лица.

После церемонии освящения собора были вручены награды Русской православной церкви.

Так, первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов и глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин были награждены орденом преподобного Сергия Радонежского II степени.