В.Рогимов считает, что Коломойский понимает ситуацию с проблемой Донбасса и осознает, что все происходящее там выгодно только США, которым нужно ослабить Украину и всю Европу.

«Санкции против России и Европы никак не бьют по финансовой политике самих США, а затяжной конфликт в Украине только на руку Трампу. Коломойский же предлагает восстановить отношения между Россией и Украиной как бизнесмен, делая упор на финансовой стороне вопроса.

Я тоже убежден, что надо с чего-то начать. Украина и Россия - родственные страны в полном смысле этого слова: очень много людей, семей и родственников в обеих странах разделены. И все это из-за политики Путина и Трампа... Так что надо говорить друг с другом без подключения других стран и тогда все нормализуется намного быстрее. Уже всем ясно, что Минский и Нормандский форматы изжили себя, и эффективными могут быть только прямые, без посредников, переговоры», - призывает В.Рогимов.

Политтехнолог не сомневается, что Коломойский, которого он знает лично, опытный бизнесмен и хороший стратег и политик. А потому он лучше других понимает, что нужно делать в условиях, когда в Донбассе уже пролито много крови и стороны выдвигают друг другу серьезные обвинения.

«США стремятся заморозить конфликт, как это случилось в Нагорном Карабахе. Это выгодно и Вашингтону, и лично Трампу, которому конкуренты в преддверии выборов могут из-за Украины основательно подпортить рейтинг. Не зря же он, опасаясь связей Джона Байдена в политических верхах украинской власти, затеял историю с его сыном. И такие связи у Байдена действительно имеются. Меньше, конечно, чем при Порошенко, но пока есть, даже несмотря на подмоченную репутацию сына. Не говоря уже о том, что главный конкурент Трампа остается достаточно влиятельным политиком и в самих Штатах. Об этом свидетельствует публикация под давлением людей Байдена и Хиллари Клинтон разговоров Трампа и Зеленского, в которых президент США предлагает украинскому лидеру начать в своей стране уголовное преследование сына Байдена. Благо Зеленский не стал этого делать.

Мне искренне жаль Украину, которую втянули в предвыборные игры США, тем самым еще более осложнив ситуацию в Донбассе. США невыгодно, чтобы там началась разрядка напряженности, и уж тем более невыгодно, чтобы началась нормализация отношений с Россией тоже. А то, что заявил Коломойский, идет вразрез с политикой США по Украине. Считаю, что это предложение соответствует реалиям и Украины, и России и будет в интересах народов обеих стран. Никто не хочет новой крови и войны, все хотят мира.