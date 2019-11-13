Всего несколько дней назад лидер Китая вел переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на полях Шанхайской международной выставки. Как оказалось, их расставание было недолгим, и спустя несколько дней они встретились уже в Афинах, где всячески подчеркивали заинтересованность друг в друге.

«Не могу скрыть своего счастья», - заявил Мицотакис по итогам визита. - «Мы остаемся партнерами и двигаемся дальше в достижении общих целей». Будучи человеком солидным и сдержанным, Председатель Си о своем счастье на публику не распространялся, но то, что он был крайне доволен итогами переговоров - совершенно очевидно.

И неудивительно, ведь как минимум два из шестнадцати подписанных в ходе визита китайской делегации в Грецию соглашения касались порта Пирей - «Головы Дракона, как называют его в документах инициативы «Пояс и Путь» - стратегической и ключевой для этого проекта точки на европейском континенте.

Китайская COSCO, давно работающая в этом крупнейшем греческом порту, получила 35-летнюю концессию на грузовой терминал в порту Пирей. Планируется, что через 10 лет он будет принимать 10% китайского экспорта в Европу и обойдет конкурентов на севере - Роттердам и Гамбург. А в помощь торговым операциям китайского бизнеса в Афинах откроются филиалы Китайского банка развития, Банка Китая, а также представительство Промышленного и коммерческого банка Китая - крупнейшего финансового государственного учреждения в мире.

И как тебе такое, госсекретарь США Майк Помпео, предостерегавший Афины от чрезмерного увлечения инвестициями из КНР не далее как в октябре нынешнего года? Тогда он, уподобившись Кассандре, пламенно пророчествовал о том, что «китайские предложения слишком хороши, чтобы быть правдой», что «Китай использует экономические средства принуждения своих будущих партнеров к таким сделкам, которые приносят пользу только Пекину, а его партнеры потом погрязнут в долгах».

Как и Кассандру в свое время, так и в этот раз Кириакос Мицотакис и его правительство предпочли главу американской дипломатии не услышать. Что, впрочем, вполне объяснимо. С момента прихода к власти нынешнего греческого премьера, он и его команда сделал ставку на привлечение иностранного капитала для укрепления греческой экономики после 8-летнего долгового кризиса. И сотрудничество с Пекином в этом случае - оптимальный вариант.

Именно поэтому Афины последовательно движутся к расширению сотрудничества с Китаем. В конце минувшего года Греция объявила о готовности присоединиться к инициативе «Пояс и Путь», в апреле нынешнего - тогдашний премьер Ципрас заявил о том, что его страна присоединится к возглавляемой Пекином платформе сотрудничества «17 + 1» стран Центральной и Восточной Европы. Так что Мицотакис просто демонстрирует последовательность в политике - партнерство с КНР ради блага экономики Греции.

Вполне естественно, что это не вызывает никаких положительных эмоций не только у Вашингтона, но и в Евросоюзе. Что справа, что слева на правительство Греции за сближение с Пекином обрушилась волна критики. А уж когда Афины при Ципрасе отказались поддержать заявление ЕС, осуждающее «нарушение Китаем прав человека» - греческое правительство чуть ли не в коллаборационизме обвинили. Дескать, его действия могут ослабить юго-восточный фланг НАТО и ЕС.