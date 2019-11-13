О, Европа, не бойся китайцев, Афинам дары приносящих… итоги с haqqin.az
Председатель КНР товарищ Си Цзиньпин сегодня завершил трехдневный официальный визит в Грецию.
Всего несколько дней назад лидер Китая вел переговоры с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом на полях Шанхайской международной выставки. Как оказалось, их расставание было недолгим, и спустя несколько дней они встретились уже в Афинах, где всячески подчеркивали заинтересованность друг в друге.
«Не могу скрыть своего счастья», - заявил Мицотакис по итогам визита. - «Мы остаемся партнерами и двигаемся дальше в достижении общих целей». Будучи человеком солидным и сдержанным, Председатель Си о своем счастье на публику не распространялся, но то, что он был крайне доволен итогами переговоров - совершенно очевидно.
И неудивительно, ведь как минимум два из шестнадцати подписанных в ходе визита китайской делегации в Грецию соглашения касались порта Пирей - «Головы Дракона, как называют его в документах инициативы «Пояс и Путь» - стратегической и ключевой для этого проекта точки на европейском континенте.
Китайская COSCO, давно работающая в этом крупнейшем греческом порту, получила 35-летнюю концессию на грузовой терминал в порту Пирей. Планируется, что через 10 лет он будет принимать 10% китайского экспорта в Европу и обойдет конкурентов на севере - Роттердам и Гамбург. А в помощь торговым операциям китайского бизнеса в Афинах откроются филиалы Китайского банка развития, Банка Китая, а также представительство Промышленного и коммерческого банка Китая - крупнейшего финансового государственного учреждения в мире.
И как тебе такое, госсекретарь США Майк Помпео, предостерегавший Афины от чрезмерного увлечения инвестициями из КНР не далее как в октябре нынешнего года? Тогда он, уподобившись Кассандре, пламенно пророчествовал о том, что «китайские предложения слишком хороши, чтобы быть правдой», что «Китай использует экономические средства принуждения своих будущих партнеров к таким сделкам, которые приносят пользу только Пекину, а его партнеры потом погрязнут в долгах».
Как и Кассандру в свое время, так и в этот раз Кириакос Мицотакис и его правительство предпочли главу американской дипломатии не услышать. Что, впрочем, вполне объяснимо. С момента прихода к власти нынешнего греческого премьера, он и его команда сделал ставку на привлечение иностранного капитала для укрепления греческой экономики после 8-летнего долгового кризиса. И сотрудничество с Пекином в этом случае - оптимальный вариант.
Именно поэтому Афины последовательно движутся к расширению сотрудничества с Китаем. В конце минувшего года Греция объявила о готовности присоединиться к инициативе «Пояс и Путь», в апреле нынешнего - тогдашний премьер Ципрас заявил о том, что его страна присоединится к возглавляемой Пекином платформе сотрудничества «17 + 1» стран Центральной и Восточной Европы. Так что Мицотакис просто демонстрирует последовательность в политике - партнерство с КНР ради блага экономики Греции.
Вполне естественно, что это не вызывает никаких положительных эмоций не только у Вашингтона, но и в Евросоюзе. Что справа, что слева на правительство Греции за сближение с Пекином обрушилась волна критики. А уж когда Афины при Ципрасе отказались поддержать заявление ЕС, осуждающее «нарушение Китаем прав человека» - греческое правительство чуть ли не в коллаборационизме обвинили. Дескать, его действия могут ослабить юго-восточный фланг НАТО и ЕС.
И то сказать - что Брюссель, что ведущие европейские страны ведут с Пекином свою игру, пытаются навязать Пекину свои правила ведения бизнеса и выторговать при этом себе массу преференций, вроде открытости китайского рынка евро-товарам и компаниям. Афины же откровенно ломают эту партию, руководствуясь при этом исключительно собственными интересами.
Которые, необходимо заметить, от зажигательного сиртаки Греции с Китаем только пока выигрывают. Тонкий ручеек товаров из КНР в 90-е годы прошлого столетия превратился в полноводный поток. Общий товарооборот между Китаем и Грецией достиг 7,06 миллиардов долларов США в 2018 году. За первые же девять месяцев нынешнего, 2019 года данный показатель составил уже $6,35 миллиарда, с приростом на 21,4 процента в годовом исчислении.
По состоянию на сегодняшний день китайские инвестиции в Греции превысили 2 миллиарда американских долларов, что привело к созданию дополнительных трех тысяч рабочих мест для греков. Согласитесь, для страны, где безработица составляет 17,3%, эта цифра обнадеживает. Ведь те же инвестиции в порт Пирей Пекин намерен нарастить с нынешних 600 миллионов евро до 2,5 миллиардов в 2021 году.
Поэтому в Афинах, во-первых, намерены и дальше продолжать развивать отношения с Пекином. А во-вторых, не слишком обращают внимание на критику со стороны Евросоюза. Справедливо подозревая, что гневные выпады в немалой степени связаны и с тем, что некоторые государства Европы сейчас уже жалеют о своей «неприступности и принципиальности» в отношении партнерства с Китаем. А Греция рискнула - и пока выигрывает.
Разумеется, Афины все же будут соблюдать определенный баланс и изредка демонстрировать свою сдержанность. А Мицотакису придется приложить немало усилий, чтобы убедить Брюссель и ряд европейских столиц в том, что бизнес Греции с Китаем не подорвет верность Афин Западу, что его страна - не троянский конь Пекина в НАТО ЕС, что, перефразируя Гомера, Европе не стоит бояться китайцев, «дары приносящих».
Пекин, безусловно, будет в этом Афинам всячески содействовать, в том числе - и демонстрируя вполне цивилизованные подходы, все же Европа - не Африка, здесь действовать нужно тоньше и культурнее.
Кстати, о культуре речь во время визита товарища Си в Афины тоже заходила. Президент Греции попросил председателя КНР о поддержке в давней тяжбе с Великобританией - из-за статуй с храма Парфенон в Афинах. Изваяния, известные как «мраморы Элгина», были вывезены в Лондон в начале XIX века и хранятся в Британском музее. «Я не только согласен с вами, и вы не просто можете рассчитывать на нашу поддержку. Мы будем сотрудничать, поскольку огромная доля нашего достояния находится за рубежом, и мы делаем все возможное, чтобы вернуть эти вещи домой как можно скорее», - ответил ему Си Цзиньпин. Сильный ход - после такого отказать в нескольких концессиях просто неприлично.