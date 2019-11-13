«В связи с тем, что некоторые положения резолюции под названием «Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)», вынесенной на голосование в рамках третьего комитета ООН 14 ноября этого года, не совпадали с позицией Азербайджана по внутренней и внешней политике, наша страна не приняла участия в голосовании», - говорится в заявлении МИД Азербайджана, сообщает haqqin.az.

Вместе с тем, в внешнеполитическом ведомстве отметили, что во время выступления представитель Азербайджана заявил, что наша страна полностью поддерживает суверенитет Украины в рамках международно признанных границ, политическую независимость, единство и территориальную целостность и добавил, что конфликты внутри Украины должны решаться в рамках международно признанных границ Украины и на основе территориальной целостности, Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта и соответствующих резолюций ООН.