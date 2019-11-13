Рафаэль Пириев: арестовали в Париже, увезли в Германию, депортируют в Италию

Задержанный во Франции азербайджанский мигрант Рафаэль Пириев доставлен в Германию.

По информации Report, в Германии принято решение о его депортации.

В настоящее время Рафаэль Пириев содержится в «Депортационном центре», расположенном вблизи Гамбурга. Из-за конфликта с сотрудниками центра, его перевели в одиночную камеру.

Ожидается, что в ближайшие дни он будет депортирован в Италию. Рафаэль Пириев прибыл в Германию по итальянской визе. Он несколько раз обращался с просьбой о предоставлении убежища, но ему было отказано.