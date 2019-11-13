Ильхам Алиев: «В Народном Фронте собрались отбросы общества» громкое заявление

«В Народный Фронт Азербайджана собрались самые отбросы общества. В каждом обществе есть отбросы – такими были и они. Они захватили власть. По сути, они разрушили многовековые традиции азербайджанского народа», - сказал президент Ильхам Алиев на встрече с мусульманскими религиозными деятелями северокавказских республик Российской Федерации, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.

Ильхам Алиев

«Они распространяют враждебность, ненависть, разжигали межконфессиональную рознь, занимались воровством, вырезали трамвайные линии, потому что там есть медь, и продавали ее в соседние страны. Вы представьте только, что министром обороны был безграмотный демагог. Известный своей мелкой торговлей человек был премьер-министром. Не имевший никакого опыта в управлении возглавлял страну. А он даже колхозом не руководил. Я еще не говорю о том, что парламентом руководил младший научный сотрудник, который за 11 лет так и не защитил кандидатскую диссертацию. Они были просто безграмотными людьми. Государственным секретарем был бывший комсомольский активист, карьерист и трус. Его трусость еще недавно увидел весь азербайджанский народ. Не говорящий ни на одном иностранном языке, плохо говорящий даже на азербайджанском преподаватель физики был министром иностранных дел. Было такое, в целом он ни русский, ни английский языки не знал. Вообще, он понятия о дипломатии не имел. Вот такая ситуация была тогда», - сказал глава государства.

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