Ильхам Алиев: «В Народном Фронте собрались отбросы общества» громкое заявление
«В Народный Фронт Азербайджана собрались самые отбросы общества. В каждом обществе есть отбросы – такими были и они. Они захватили власть. По сути, они разрушили многовековые традиции азербайджанского народа», - сказал президент Ильхам Алиев на встрече с мусульманскими религиозными деятелями северокавказских республик Российской Федерации, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТАдж.
«Они распространяют враждебность, ненависть, разжигали межконфессиональную рознь, занимались воровством, вырезали трамвайные линии, потому что там есть медь, и продавали ее в соседние страны. Вы представьте только, что министром обороны был безграмотный демагог. Известный своей мелкой торговлей человек был премьер-министром. Не имевший никакого опыта в управлении возглавлял страну. А он даже колхозом не руководил. Я еще не говорю о том, что парламентом руководил младший научный сотрудник, который за 11 лет так и не защитил кандидатскую диссертацию. Они были просто безграмотными людьми. Государственным секретарем был бывший комсомольский активист, карьерист и трус. Его трусость еще недавно увидел весь азербайджанский народ. Не говорящий ни на одном иностранном языке, плохо говорящий даже на азербайджанском преподаватель физики был министром иностранных дел. Было такое, в целом он ни русский, ни английский языки не знал. Вообще, он понятия о дипломатии не имел. Вот такая ситуация была тогда», - сказал глава государства.