Бизнесмен согласился стать премьером Ливана
Экс-министр финансов Ливана Мухаммед Сафади дал согласие на назначение премьер-министром республики. Об этом заявил и.о. главы ливанского МИД Джебран Басиль.
"В понедельник по итогам парламентских консультаций Сафади будет поручено сформировать новое правительство", - привел слова Басиля телеканал Al Hadas.
75-летний политик и бизнесмен из северного ливанского города Триполи неоднократно входил в состав кабинета министров и трижды избирался депутатом парламента с 2000 года. В 2011-2013 годы занимал пост министра финансов в правительстве Наджиба Микати. Супруга Сафади - Виолетт Хайралла - была госминистром по вопросам трудоустройства женщин и молодежи в коалиционном кабинете премьер-министра Саада Харири, ушедшем в отставку 30 октября.