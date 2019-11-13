Опять по-новому: «Азеригаз» отменил старые счетчики

Как сообщает Modern.az, такое решение принято из-за того, что граждане часто сталкивались с проблемами по пополнению баланса, частой блокировкой карт, а также из-за финансового положения «Азеригаз».

Новый директор ПО «Азеригаз» Руслан Алиев принял решение об отказе от газовых смарт-счетчиков нового поколения.

Выяснилось также, что у заказанных в 2018 году у компании İTRON счетчиков нового поколения обнаружился ряд проблем. Поэтому массовая кампания по замене счетчиков, начатая некоторое время назад, приостановлена.

Издание отмечает, что «Азеригаз» начало заказывать старые механические счетчики, которые не вызывали никаких проблем у абонентов.

Данную информацию журналистам подтвердил и начальник по связям с общественностью ПО «Азеригаз» Джейхун Сафаров. По его словам, решение об уменьшении закупок смарт-счетчиков принято из учета финансового состояния компании.

«В механических счетчиках оплата проводится по мере использования газа. В конце месяца абоненту приходит уведомление об оплате. Думаем, что недовольства из-за устанавливаемых механических счетчиков не возникнет. Граждане уже не останутся без газа, если забыли пополнить баланс», - сказал Дж.Сафаров.