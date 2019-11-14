Россиян в Грузии призвали быть осторожными

Российские дипломаты предупредили граждан РФ об акциях протеста, которые будут проходить в Тбилиси 17 ноября. Такое сообщение опубликовано в Twitter секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии.

"Информируем, что 17 ноября с.г. (с 15:00 по местному времени) в центре Тбилиси (проспект Ш.Руставели и площадь Республики) со стороны оппозиционных политических сил намечено несколько антиправительственных митингов и демонстраций", - сказано в сообщении.

В диппредставительстве уточнили, что в столице Грузии будут приняты повышенные меры безопасности, введены ограничения на движение транспорта. пишет РИА Новости.

Секция рекомендует россиянам, находящимся в Грузии, соблюдать осторожность и не посещать места массового скопления людей.