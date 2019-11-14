Одного из главарей ИГ поймали в Украине

Служба безопасности Украины совместно с ЦРУ и МВД Грузии задержала в Киевской области одного из ключевых руководителей "Исламского государства" по прозвищу Аль Бара Шишани. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СБУ.

Речь идет об известном террористе грузинского происхождения по прозвищу Аль Бара Шишани, что в переводе с арабского и означает "грузин".

По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии Аль Бара Шишани занимал должность эмира джамаата "Ахадун Ахат" в сирийской провинции Латакия, пишет украинское издание Корреспондент.net.