Одного из главарей ИГ поймали в Украине
Служба безопасности Украины совместно с ЦРУ и МВД Грузии задержала в Киевской области одного из ключевых руководителей "Исламского государства" по прозвищу Аль Бара Шишани. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СБУ.
Речь идет об известном террористе грузинского происхождения по прозвищу Аль Бара Шишани, что в переводе с арабского и означает "грузин".
По полученным данным, с 2012 года гражданин Грузии Аль Бара Шишани занимал должность эмира джамаата "Ахадун Ахат" в сирийской провинции Латакия, пишет украинское издание Корреспондент.net.
В 2013 году занял одну из высших должностей в ИГИЛ - заместителя военного эмира, известного как Абу Умар аш-Шишани. В 2016 году, после ликвидации последнего, Аль Бара Шишани выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.
Как сообщают в СБУ, летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт. На основании фальшивых документов ему удалось легализоваться на территории страны. По имеющейся информации, находясь в Украине, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций ИГИЛ, так называемых "Амниятив".
Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведенная портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно является разыскиваемым лидером "Исламского государства". Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины.