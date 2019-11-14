В Тбилиси снова кипит: акции протеста

В Тбилиси возобновилась акция протеста с требованием проведения внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе. У здания парламента собрались представители НПО, оппозиционеры, их сторонники, а также обычные граждане Грузии.

Лидеры всех оппозиционных сил провели консультации и выразили единое требование: назначение внеочередных парламентских выборов по пропорциональной системе и назначение переходного правительства.

К зданию парламента стянуты бригады патрульной полиции, расставлены палатки, установлены обогреватели и деревянные конструкции, на которых можно отдохнуть. Участники акции заявляют, что ожидают прибытия лидеров политических оппозиционных сил, передает РИА Новости.

Напомним, накануне депутаты не приняли поправки в Конституцию о переходе на пропорциональную избирательную систему. После этого ряды правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" покинул ряд парламентариев.