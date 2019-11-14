«Наша 5-дневная подготовка проходит успешно, - говорит хорватский специалист. – Настроение в команде хорошее, как и перед последним матчем с Венгрией. Но у нас, как и тогда, есть потери. Не сможет сыграть Эдди Исрафилов, травмированы Махир Эмрели, Руфат Дадашов, да и Максим Медведев имеет повреждение, которое, вероятно, помешает ему завтра выйти на поле.

Перед игрой с Венгрией была примерно такая же ситуация – у нас было три дисквалифицированных игрока, были травмированные.

Заменить наших основных футболистов будет непросто, но я верю, что тем, кто выйдет вместо них, удастся сыграть достойно.

В целом в последних играх мы неплохо боролись с соперниками. Но можно сказать, что проигрывали в концовке. Где-то нам очень сильно не везло.

Однако анализ последних четырех матчей настраивает на позитивный лад. С Уэльсом 85 минут сражались достойно и пропустили обидный гол в конце. С Хорватией сыграли вничью, смогли победить в условиях ужасной жары в Бахрейне. С Венгрией в концовке хорошо играли и забили, но наш чистый гол не засчитали. Весь мир увидел, что судья украл у нас гол и одно очко. Тем не менее смотрим в будущее с оптимизмом.

Почему я не называю стартовый состав за день до игры? Это не из-за того, что хочется держать имена 11 игроков в секрете. Просто за сутки до матча мы не всегда знаем всех футболистов, которые выйдут в основе. Определяемся после последней тренировки, которая начинается после пресс-конференции. Так было и перед игрой с Венгрией. Сейчас у нас вопрос по Максиму Медведеву, но человек девять, которые выйдут завтра на поле с первых минут, я назвать могу.

Почему в сборной Джавид Гусейнов, редко играющий в клубе? Да, в последних играх он играл немного, но играл. Мы смотрели игры с его участием. Вообще, это хороший вопрос. Некоторые наши игроки не являются основными в своих клубах. У Джавида большой опыт. Как минимум в течение 30 минут он способен помочь сборной.

Почему не вызван Славик Алхасов? Он мне нравится, игрок с характером. Но есть нюансы. На какой позиции он играет? И кто его конкуренты? Сейчас на позиции Славика могут сыграть Шахрияр Рагимов, Тамкин Халилзаде, Антон Кривоцук. Пока мы выбрали этих игроков, но это не значит, что так будет всегда.

Если же говорить об атакующих игроках, то тут мы также учитываем то, как тот или иной футболист умеет обороняться. Это особенно актуально, когда мы играем против сильных соперников. У Уэльса очень сильный правый фланг атаки. И это логично, что мы не хотим оставлять кого-то из наших игроков один в один против Гарета Бэйла».

«Знаем, что будет сложная игра, - говорит Шахрияр Рагимов. - Это наша последняя домашняя встреча в этом отборочном цикле. Хотим порадовать наш народ. Постараемся сыграть достойно и заработать очки».