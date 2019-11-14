БТА предупреждает водителей...

В связи с установившейся в Баку пасмурной и дождливой погодой на всех полосах автомагистрали проспект Гейдара Алиева - аэропорт - Бильгя и Зыхский круг - аэропорт скорость снижена на 20 км/ч. Об этом сообщили в Бакинском транспортном агентстве.

"Цель заключается в обеспечении безопасности движения. Еще раз просим участников движения быть предельно осторожными. Просим водителей соблюдать скоростной режим на дорогах, учитывать метеорологические факторы и с пониманием относиться к другим участникам движения", - отметили в БТА.