Анкара о визите Путина в Турцию

Президент России Владимир Путин может посетить Турцию в первую неделю января нового, 2020 года. Об этом сказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Визит Путина в Турцию запланирован на первую неделю января. Президенты встретятся по случаю завершения работ по "Турецкому потоку", они также обсудят двусторонние отношения", - цитирует ТАСС представителя турецкого лидера.

Отметим, что ранее на этой неделе пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщал, что президенты РФ и Турции должны встретиться в январе 2020 года: "Хорошим поводом для личных контактов Путина и Эрдогана будет церемония, которая ознаменует завершение всех работ по "Турецкому потоку".