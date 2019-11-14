Иранцы будут покупать подорожавший бензин по квотам

С 15 ноября Иран ввел квоты на розничные продажи бензина, а также повысил на него цены, сообщает Национальная компания по распределению нефтепродукции Ирана (NIOPDC).

Согласно информации, владельцы частных транспортных средств смогут в месяц приобрести 60 л бензина, владельцы двухтопливных автомобилей – 30 л. Кроме того, отдельная квота предусмотрена для таксистов – 400 л бензина и в два раза меньше топлива для двухтопливных автомобилей. Владельцы мотоциклов смогут приобрести по квотированной цене 25 л бензина. Также есть квоты для грузовых автомобилей и скорой помощи.

Кроме того, в соответствии с распоряжением правительства страны стоимость литра бензина в рамках квоты выросла на 50%, до 15 тысяч иранских риалов за литр (около 13 американских центов за литр), а каждый дополнительный литр бензина, то есть вне квоты, стоит дороже – 30 тысяч риалов за литр, отмечает РИА Новости.

Как заявил президент Хасан Роухани, повышение топливных цен отвечает интересам населения страны, в том числе и малообеспеченных слоев, так как поможет решить экономические проблемы.