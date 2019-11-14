Ильхам Алиев о решающей роли России и Азербайджана в судьбе Кавказа

«В прошлом месяце по приглашению президента России я участвовал в работе Дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи и также в рамках визита была встреча с президентом России. Мы еще раз прошлись по очень широкой повестке дня наших отношений и увидели еще раз поступательное развитие наших связей по всем направлениям», - отметил глава государства.

Далее Ильхам Алиев подчеркивает важность и для России, и для Азербайджана вопросов взаимодействия на Кавказе, вопросов сотрудничества и межрелигиозного диалога: «Всем хорошо известно, что азербайджанский народ с народами Северного Кавказа связывает многовековая история дружбы, сотрудничества и братства. Мы просто продолжаем традиции наших отцов, дедов, укрепляем наши отношения, тем самым вносим очень большой вклад в дело укрепления безопасности, стабильности и развития на Кавказе. Кавказ, как мы много раз говорили, это единый организм, это место, где веками проживают коренные народы, которые созидают, творят, создают архитектурные памятники и уверенно смотрят в будущее. Конечно, российско-азербайджанские отношения для дальнейшего укрепления безопасности и развития сотрудничества на Кавказе играют, считаю, решающую роль».

Глава государства рассказал и о близких, доверительных отношениях с президентом России Владимиром Путиным: «Мы четко понимаем, что наше тесное взаимодействие, стратегическое партнерство важно для нас, для наших народов. Помимо этого, есть еще и личные отношения. Именно этот уровень взаимного доверия приобретен многолетним сотрудничеством, искренним и правдивым, этот уровень доверия позволяет нам обсуждать любые вопросы и решать их.

Я также с большим уважением отношусь к президенту России. Я знаком с ним еще с того времени, когда Гейдар Алиев был президентом Азербайджана. Владимир Владимирович совершил тогда визит в Азербайджан. До него в течение десяти лет после развала Советского Союза президент России в Азербайджан так и не приехал. Хотя мы соседи, нас связывает многое. А Владимир Владимирович, как только стал президентом, принял приглашение моего отца, приехал в Азербайджан и проявил к нам уважение. По существу, они тогда с Гейдаром Алиевым заложили основы наших отношений, которые сегодня продолжаются. Поэтому я иду по этому пути, и мои многочисленные встречи с президентом России наполнены и содержанием, и искренним отношением друг к другу. Это знают и видят наши народы. Это большая ценность».