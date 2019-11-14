Найдено самое мертвое место на Земле

Ученые обнаружили место на планете, где из-за суровости природных условий полностью отсутствует биологическая жизнь. Эта территория находится на северо-востоке Эфиопии рядом с вулканом Даллол. Об этом сообщило издание Live Science, ссылаясь на материал в научном журнале Nature Ecology & Evolution.

"Различные формы жизни на нашей планете приспособились к выживанию в предельно суровых условиях. Жизнь существует и в сверхгорячих, и в суперкислотных и сверхсоленых средах. Однако мы обнаружили, что земная жизнь исчезает, когда все эти три перечисленных фактора сходятся вместе", - прокомментировала Пюрификасьон Лопес-Гарсия, один из авторов исследования.

Именно это, по словам Лопес-Гарсия, произошло в ряде гидротермальных водоемов, которые окружают необычный эфиопский вулкан Даллол. Это самый низкий вулкан на планете - он располагается на 48 метров ниже уровня моря. Исследователи взяли из этих водоемов пробы и проанализировали их, чтобы выяснить, есть ли там биологические организмы. Как оказалось, их там вообще нет, сообщает ТАСС.