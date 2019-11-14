В США встретились свидетели Холокоста и Ходжалинского геноцида

Согласно информации, встреча состоялась в доме Кауфмана. В ходе нее оба свидетеля трагических событий поделились своими воспоминаниями, рассказали о том, как спаслись от геноцида, претерпев пытки и унижения.

Пришедшие к власти в Германии в 1933 году нацисты стали систематически преследовать и истреблять евреев. На первом этапе с 1933 по 1939 год евреев дискриминировали, грабили и стимулировали эмигрировать из Германии. После начала Второй мировой войны евреев депортировали в лагеря и гетто на Востоке. В дальнейшем депортированные из Германии евреи были убиты при истреблении узников гетто или в лагерях смерти в основном на территории Польши. Около 6 миллионов евреев было уничтожено нацистами в годы Второй мировой войны.

События же в Ходжалы являются одними из наиболее трагичных в истории армянской оккупации части азербайджанской территории. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования при поддержке тяжелой техники и личного состава 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, расквартированного в городе Ханкенди, захватили город Ходжалы. В результате были зверски убиты как минимум 613 человек, из них 106 - женщины, 63 - малолетние дети, 70 - старики; восемь семей были полностью уничтожены; 487 человек стали инвалидами, 1275 были взяты в плен, 150 пропали без вести.