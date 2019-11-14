Подготовила Тамилла Алиева 22:23

В Германии продолжается расследование преступлений объединенной группировки из числа азербайджанских оппозиционеров, организовавших канал незаконной миграции из Азербайджана в Германию. Арестованы свыше десятка человек, среди них видные функционеры оппозиционной партии «Мусават». Как выясняется, оппозиционные партии Азербайджана фактически создали системный криминальный бизнес, промышляя торговлей мигрантами. Журналист оппозиционной газеты «Азадлыг» Хагани Алиев, расследующий деятельность этой ОПГ в течение нескольких лет, обнародовал сенсационные подробности «мигрантского бизнеса». Хагани Алиев сам неоднократно ездил в Германию, посещал лагеря для беженцев и общался с жертвами преступной группы.

«Большинство получивших убежище беженцев никогда не занимались политической деятельностью в Азербайджане. Лишь 2-3 человека из каждой тысячи азербайджанских мигрантов могут называться политическими беженцами», - рассказывает Хагани Алиев. По словам оппозиционного журналиста, он начал свое расследование в лагере для беженцев в немецком городе Трир. «Я был шокирован. Там содержались более сотни семей из Азербайджана. Но никого из них я не узнал, хотя и лично знаю очень многих из оппозиции. Среди беженцев был и журналист, перепутавший Абульфаза Эльчибея (экс-президента, лидера НФА – ред.) с Ганиматом Захидом (политэмигрантом во Франции, оппозиционным журналистом – ред.). Как бы то ни было, этот лжеоппозиционер получил статус беженца в качестве сотрудника известного издания, и в данный момент проживает в Германии», - утверждает Хагани Алиев. После увиденного в Трире журналист начал расследование нелегального механизма получения статуса политического беженца в Германии. «Вскоре выяснилось, что это очень выгодный бизнес разветвленной полукриминальной сети. Всех желающих жить и работать за границей сначала увозили в Венгрию и Чехию, оттуда переправляли в Германию. Им оказывали визовые услуги, естественно, не за бесплатно. К примеру, переезд одной семьи из Венгрии в Германию стоил 1 000 евро. Приемом мигрантов из Азербайджана занимались десятки человек, получавшие ежемесячное жалованье», - делится своими наблюдениями журналист.

Прибывших из Азербайджана беженцев вначале размещали в отелях, принадлежавших турецким предпринимателям. Владельцы отелей получали за эту услугу хороший барыш. Затем прибывшим мигрантам выдавали соответствующие документы и справки. Стоимость самой простой справки из отделения полиции составляла 150 евро. «Заранее для мигрантов готовилось интервью, в котором они должны были назвать себя, рассказать, что занимались в Азербайджане политической деятельностью, из-за чего якобы столкнулись с преследованием. Потом для них нанимали адвоката, и начинался процесс по получению убежища. В среднем приезд в Германию и получение статуса для одной семьи из Азербайджана обходилось в 12-13 тысяч евро». Журналист отмечает, что данный процесс был прекрасно отлажен и работал как часовой механизм. Однако часть прибывших из Азербайджана мигрантов все же не отвечала требованиям Миграционной службы Германии, и суды отказывали им в статусе беженца. «Самое интересное начиналось после этого. Не получив статус беженца, азербайджанские семьи начинали требовать у организаторов возврата своих денег. Но получить их обратно было невозможно. Дело в том, что организаторы этой схемы сохраняли у себя копии интервью, в которых заявители лгали о преследованиях по политическим мотивам в Азербайджане из-за критики правительства. Людей запугивали тем, что их «чистосердечные признания» распространят в соцсетях и после депортации в Азербайджан их арестуют прямо в аэропорту», - утверждает журналист, опросивший множество мигрантов.