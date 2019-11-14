Боливия разорвала дипотношения с Венесуэлой
Глава МИД Боливии Карен Лонгарик сообщила о решении разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой.
«Венесуэльский дипломатический персонал должен покинуть страну за нарушение правил дипломатии», – сказала Лонгарик, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Erbol.
Ранее Боливия покинула «Боливарианский альянс для народов Америки».
Напомним, 10 ноября на фоне беспорядков президент Боливии Эво Моралес, лишившись поддержки армии и крупнейшего в стране профсоюза, объявил о своей отставке и улетел в Мексику, где получил политическое убежище. Оппозиционный сенатор Жанин Аньес заявила, что временно принимает на себя полномочия президента Боливии.