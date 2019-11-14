Россия вернет Украине задержанные корабли

Москва вернет Киеву бронированные катера «Бердянск» и «Никополь» и буксир «Яны Капу», которые были задержаны в результате конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два информированных источника, утверждающих, что принято «принципиальное решение».

Собеседники издания подчеркнули, что в настоящее время Россия и Украина находятся на финальной стадии переговоров с участием силовых ведомств и МИД. Дата и точное место передачи кораблей согласовываются. Возврат судов произойдет в море, а не в порту, уточняют источники.

Три российских судна отбуксируют корабли в согласованную сторонами точку, где их встретят три украинских буксира. При этом суда вернут вместе со штатным вооружением, но без боеприпасов. Также в России останутся рации, судовые роли и личное оружие моряков. Эти предметы — вещественные доказательства в уголовном деле, которое было возбуждено в России после случившегося, пояснили источники.

В ноябре 2018 года российские пограничники задержали корабли ВМС Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу», шедшие из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив. ФСБ заявила, что Украина не предупредила о проходе кораблей, а те не реагировали на требования остановиться и совершали опасные маневры. На украинских кораблях находились 24 человека, среди которых были моряки и работники СБУ. При задержании трое украинцев получили ранения. Им оказали помощь, позже всех задержанных доставили в Москву и арестовали. В начале сентября этого года Россия освободила задержанных украинских моряков вместе с режиссером Олегом Сенцовым.