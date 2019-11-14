Путин и Зеленский встретятся в Париже

Саммит в "нормандском формате" (Украина, РФ, Германия и Франция) по урегулированию ситуации в Донбассе пройдет в Париже 9 декабря. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Елисейского дворца.

Как пишет Дойче велле, в рамках переговоров состоится первая личная встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского. Сторонам предстоит выработать "новую последовательность действий в выполнении Минских соглашений", указали в Елисейском дворце.

В Офисе президента Украины уточнили, что Владимир Зеленский коснулся предстоящей встречи в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

До этого главы государств и правительств встречались в "нормандском формате" в октябре 2016 года.