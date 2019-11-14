Подтверждающее письмо поступило сегодня от Международного союза велосипедистов (UCI) в Национальный олимпийский комитет Азербайджана и в Федерацию велоспорта страны.

Азербайджан завоевал лицензию для участия в соревнованиях по шоссейным велогонкам на Олимпийских играх-2020 в Токио.

Лицензионные соревнования, дающие рейтинговые очки для попадания на Олимпиаду, завершились в октябре. 130 велосипедистов из 50 лучших по рейтингу стран получили право выступить на Играх.

Сборная Азербайджана под руководством Абульфаза Мамедова набрала 894 очка. В лицензионных соревнованиях участвовали Эльчин Асадов, Самир Джабраилов, Муса Микаилзаде, Микаил Сафарли и Махмуд Мамедов.

В итоге Азербайджан занял 44-е место среди 196 стран и завоевал одну лицензию в Токио. Данная путевка выдана Федерации велоспорта Азербайджана, которая и определит единственного азербайджанского велосипедиста, который выступит следующим летом на Олимпиаде.