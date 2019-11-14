Президент призвала все политические силы Грузии воздержаться от шагов, которые могут привести к дестабилизации ситуации в государстве.

По словам Зурабишвили, грузинское общество устало от скандалов и кризисов, а в преддверии предстоящих парламентских выборов необходимо сохранять максимальное спокойствие, чтобы граждане смогли сделать свободный выбор.

"В демократических странах существуют разные избирательные системы: пропорциональные, мажоритарные, смешанные. Не могу сказать, что какая либо из этих систем более или менее демократичная", - приводит Sputnik Грузия слова Зурабишвили.

Отметим, что в центре Тбилиси у здания парламента возобновились акции протеста из-за непринятия парламентом законопроекта о проведении выборов в 2020 году по пропорциональной системе. К месту стянуты подразделения полиции.