В федеральном суде в Вашингтоне присяжные признали экс-советника президента Дональда Трампа - Роджера Стоуна виновным по нескольким пунктам обвинения. Как сообщает издание Politico, присяжные посчитали, что Стоун намеренно лгал конгрессменам, расследовавшим возможное вмешательство России в президентские выборы в 2016 году, а также пытался заблокировать дачу показаний одним из свидетелей.

Дело против Стоуна было открыто, когда выяснилось, что он говорил неправду по поводу своего взаимодействия c WikiLeaks, когда сайт занимался публикацией материалов, украденных при взломе электронной базы писем Национального комитета Демократической партии, сообщает Fox News.

Защита Стоуна утверждала, что обвинение против экс-помощника Трампа следует снять, потому что расследование касалось вмешательства России в выборы, а не того, чем занималась Wikileaks. Однако присяжные с этими доводами не согласились. Тем более что выступившие на суде свидетели рассказывали, что Стоун неоднократно хвастался, что у него был свой источник, близкий к основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу.

Предположительно окончательный приговор Стоуну будет вынесен в начале февраля. Как пишет Washington Post, максимальный срок наказания, который может грозить экс-советнику Трампа, — 50 лет тюрьмы.

В свою очередь Дональд Трамп, комментируя в Twitter решение присяжных, заявил, что вердикт в отношении Стоуна является очередным проявлением политики двойных стандартов.