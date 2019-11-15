Возглавляемый азербайджанцем европейский союз сменил свое название

С 2020 года Европейский союз гимнастики (UEG) сменит свое название и будет именоваться European Gymnastics («Европейская гимнастика»). Решение об этом было принято на Конгрессе UEG в Софии.

Как известно, UEG возглавляет азербайджанец Фарид Гаибов. Под его руководством в столице Болгарии состоялось также заседание Исполкома UEG. Был внесен ряд изменений в устав организации. Также велись обсуждения с коллегами из Европейской атлетической ассоциации и с представителями Европейского вещательного союза.

Следующее заседание Исполкома состоится в штаб-квартире «Европейской гимнастики» в Лозанне 31 января - 1 февраля 2020 года.