В США объяснили разницу между Голанами и Крымом

В ходе выступления в Хьюстоне у Помпео спросили, как поддержка администрацией США аннексии Израилем Голанских высот соотносится с осуждением российской аннексии в Украине.

Госсекретарь США Майк Помпео объяснил, почему Вашингтон признал Голанские высоты израильской территорией, но не признал Крым как регион России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация очевидно разная, и мы совершенно четко об этом сказали, когда было принято решение о признании Голанских высот. Мы просто признали реальность на земле и историю, которая существовала в этом конкретном месте», - ответил госсекретарь.

По его словам, в мире существует множество спорных мест, каждое из них имеет свои «фактические обстоятельства». При этом госсекретарь не уточнил, какие конкретно обстоятельства учитывали США при принятии решений по Крыму и Голанским высотам.

Президент США Дональд Трамп в апреле 2019 года подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, которые раньше принадлежали Сирии, но были оккупированы в ходе Шестидневной войны.