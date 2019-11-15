Взрыв на площади Тахрир в Багдаде: есть погибшие и раненые
В результате взрыва в центре Багдада, где в настоящее время проходят массовые акции протеста, не менее четырех демонстрантов погибли и около 20 получили ранения, сообщает телеканал Sky News Arabia.
По версии телестанции, вблизи главной площади иракской столицы Тахрир был подорван заминированный автомобиль.
Канал транслирует кадры с места происшествия, на которых видно кузов горящей машины и пытающиеся потушить огонь манифестанты.
До этого на расположенных поблизости улицах сработало три шумовых бомбы, в результате чего были пострадавшие.