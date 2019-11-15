Ильхам Алиев: «Аллахшукюр Пашазаде – наше большое достояние»

«Конечно же, ваше отношение с нашим уважаемым шейхом Аллахшукюром Пашазаде – это важнейший фактор нашего сотрудничества», - заявил президент Ильхам Алиев, обращаясь к группе мусульманских религиозных деятелей из северокавказских республик Российской Федерации, сообщает haqqin.az со ссылкой на АзерТадж.

По словам президента, накануне в торжественной обстановке шейху были вручены высокие награды многих стран и самый высокий орден Азербайджана – орден «Гейдара Алиева», ордена других государств: «Это подчеркивает его авторитет не только в нашем регионе, но и в мире. Наш уважаемый шейх – это наше большое достояние. Это религиозный лидер мирового уровня. Всегда, когда мы с ним общаемся, в том числе и вчера, мы говорим и о вас, и о ваших отношениях. Как хорошо, что сложился такой формат отношений», - подчеркнул И.Алиев.