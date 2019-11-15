Первый президент Казахстана, елбасы Нурсултан Назарбаев вновь напомнил о себе. Добровольно уйдя в отставку, он не может позволить себе отказаться от власти. Не исключено, что в «библиотеке» (новая резиденция Назарбаева) уже разрабатывается план по его возвращению к активной политической деятельности. Тем более что выдвинутые им инициативы, в том числе и миротворческие, не терпят отлагательств. Однако разговоры о том, что Назарбаев может переиграть свое же решение и вернуть ситуацию на круги своя, обрадовали в Казахстане далеко не всех.

Нурсултан Назарбаев, как известно, не раз выступал в роли модератора различных конфликтов. В активе президента Казахстана переговоры по сирийскому конфликту – именно он инициировал встречи представителей властей и оппозиции Сирии в Астане. Назарбаев приложил немало усилий для организации диалога по ядерной программе Ирана.

Заметен его вклад и в урегулирование отношений между Россией и Турцией, и лично между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом. Напомним, причиной конфликта стал сбитый турецкими военными российский Су-24, выполнявший задание в Сирии.

Начало Минского процесса, который должен был продолжиться в Астане с участием американской администрации, тоже не обошлось без казахстанского лидера.

Назарбаев предпринял даже попытку примирить Россию и США в период острого санкционного противостояния, которое косвенно задело Казахстан.

Назарбаев также брался за урегулирование карабахского конфликта, во время председательства Казахстана в ОБСЕ в 2009 году, но безуспешно. И вот на днях он выступил с новой инициативой, предложив посреднические услуги в переговорах президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Москва, стоит отметить, деликатно отказалась от услуг елбасы.

Свою последнюю идею Назарбаев представил в ходе очередного заседания Astana Club – дискуссионной площадки в формате политического форума, объединяющего ведущих мировых экспертов, политиков и дипломатов. «Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера (11 ноября – haqqin.az) я говорил с Владимиром Путиным на тему, как дальше решать эту проблему. Считаю, что нужна отдельная личная встреча президентов России и Украины. Я уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет и об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, то я предложил Казахстан», – подчеркнул Назарбаев.

Напомним, елбасы встречался с Зеленским в Японии во время интронизации императора 22 октября. Он подчеркнул, что конфликт в Украине надо решать, не затягивая более, поскольку он негативно влияет на развитие сотрудничества в Евразии. Назарбаев акцентировал внимание на проблеме санкционных и торговых войн между мировыми лидерами, указав, что их противостояние автоматически затрагивает многие «горячие точки» Евразии, осложняя и без того непростой процесс мирного урегулирования кризисов в Сирии и Украине. Особое внимание он уделил ситуации на Ближнем Востоке, который в свою очередь играет важную роль в обеспечении глобальной энергетической безопасности.

Назарбаев видит будущее Евразии в построении единого сообщества, опорой которого должен стать системный экономический диалог между ключевыми интеграционными объединениями континента. Он предлагает сформировать «Большую Евразию» на основе сотрудничества между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), Европейским Союзом, ШОС, АСЕАН и китайской инициативой «Один пояс – один путь». Это, по его мнению, стабилизирует все политическое пространство крупнейшего материка.

«Считаю абсолютно неприемлемой ситуацию, когда по сей день не выстроен полноценный диалог между ЕС и ЕАЭС», – заявил Назарбаев.

Еще одна инициатива елбасы – создать «Глобальный альянс лидеров за безъядерный мир», который должен стать авторитетной платформой для продвижения повестки ядерного разоружения. По его словам, ведущие ученые мира, авторитетные политики, дипломаты, лидеры могут объединить свои усилия в деле нераспространения ядерного оружия. Назарбаев, в частности, отметил «необходимость остановки эрозии действующих соглашений по ядерному разоружению». По ходу он также предложил возобновить практику проведения глобальных саммитов по ядерной безопасности с периодичностью раз в два года, подчеркнув, что Нур-Султан готов принять один из таких саммитов в будущем: «Казахстан имеет на это моральное право перед всем миром как государство, закрывшее один из крупнейших ядерных полигонов и отказавшееся от четвертого в мире ядерного потенциала».

Попутно он затронул ситуацию с Северной Кореей, отметив, что для стабилизации обстановки на Корейском полуострове «Совбез ООН должен гарантировать Северной Корее безопасность, если страна откажется от ядерного оружия».

Но главную бомбу Назарбаев приберег на конец своего выступления, огорошив присутствовавших заявлением, что народ Казахстана с огорчением воспринял новость о его уходе. Он отметил, что его отставка – не уникальный случай в мировой политике, и вспомнил некоторых мировых лидеров, которые возвращались на свои должности: «Когда-то оставлял пост президента Франции и возвращался Шарль де Голль, Ли Куан Ю – бывший премьер-министр Сингапура, премьер Малайзии Махатхир Мохамад вернулся, правда, в 92 года. Такое бывает тоже».