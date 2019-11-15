Трамп рассказал о позоре США

Слушания по делу об импичменте стали позором для США, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

Трамп рассказал, что «смотрел немного слушания», и напомнил, что был занят переговорами с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ТАСС.

Член Республиканской партии Трамп заявил, что есть «великое республиканское представительство», избранное населением США, но при этом на слушаниях республиканцам не давали «задавать вопросы, делать заявления, свидетельствовать». «Это позор для нашей нации», – заявил глава Белого дома.