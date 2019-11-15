На столах Еревана водка «Пашинянка»

Сразу после бархатной революции в Армении на рынках страны появилась водка с изображением премьера Никола Пашиняна, которую производит любимый олигарх и искусный бизнесмен Самвел Алексанян, пишет армянская газета «Грапарак».

В первое время продукция эта продавалась очень хорошо и по довольно приличной цене - 4-5 тысяч драмов. Выставить на стол бутылки с изображением премьер-министра стало честью для местных жителей, отмечает издание.

«Параллельно с падением рейтинга премьер-министра стала сложнее и реализация «премьерской» водки, «революционные» цены на нее резко снизились, и сейчас она продается с 66%-ной скидкой. Водка «Премьер» с изображением Никола Пашиняна, которая стоила 3 670 драмов, продается сейчас за 1 230 драмов. Другая - в более красивой упаковке - снизилась с 4 590 до 1 690 драмов», - пишет газета.