«Джокер» собрал в прокате более миллиарда долларов

При бюджете 62,5 млн долларов он заработал в американском прокате более 300 млн долларов, в международном — около 700 млн долларов. Это третий фильм, снятый не студиями Disney или Universal, который взял эту планку с начала года — после «Аквамена» (Warner Bros) и «Человека-паука: Вдали от дома» (Sony).

Ранее «Джокер» стал самым прибыльным кинокомиксом в истории, а в октябре, когда его сборы не доходили до 800 млн долларов, самым кассовым фильмом с рейтингом R (для зрителей, достигших 17 лет). Кассовые успехи не единственные для «Джокера»: фильм получил главную награду Венецианского кинофестиваля, где состоялась его премьера, — «Золотого льва».