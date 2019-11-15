Американский пограничник открыл огонь по гражданину России, пытавшемуся незаконно проникнуть на территорию США из Мексики. Об этом сообщила Служба пограничного и таможенного контроля США.

Инцидент произошел накануне вечером недалеко от Луквиля (штат Аризона). "Примерно в 19:15 сотрудник пограничной службы отреагировал на незаконное пересечение подозреваемым границы к востоку от Луквиля (штат Аризона). Когда сотрудник попытался арестовать его, произошла потасовка, и сотрудник открыл огонь из огнестрельного оружия, попав в подозреваемого. Подозреваемый, гражданин России, был доставлен на вертолете в больницу города Феникс для лечения травм, не представляющих угрозу жизни", – цитирует сообщение ТАСС.

Пострадавшего россиянина зовут Евгений Глущенко, сообщили РИА Новости в Генконсульстве России в Хьюстоне. "Генеральное консульство связалось с таможенно-пограничной службой США (CBP). Нам сообщили, что прошлой ночью гражданин России Глущенко Евгений Павлович, 1982 года рождения, был ранен в Аризоне при попытке пересечь границу США и Мексики", - сообщил представитель генконсульства.