Их провозили в кабине железнодорожного тепловоза, в бензобаках и шинах тяжелых грузовиков, в багажниках легковых автомашин, в лодках через пограничные реки. Госорганы накрывали и сами сети контрабанды, и пособников в мундирах. Проходили громкие судебные процессы.

Тем не менее, спрос на эту продукцию не падает, а значит, возникают новые «прорехи», сквозь которые контрабандисты провозят не тысячи, а миллионы сигарет.

Контрабандный бизнес по провозу сигарет в Латвию и другие страны Евросоюза существует уже десятки лет. С контрафактом борются органы погранохраны и таможенники.

Однако нелегальные поставки продолжаются. И самое главное место в Риге, где можно приобрести дешевый товар, немаркированный местным акцизом, это Центральный рынок. Здесь постоянно слоняются молодые мужчины и женщины, которые вполголоса твердят одно слово — «сигареты». Покупателей у них хватает. При этом по рынку патрулирует муниципальная полиция.

Однако торговцы контрафактом вовремя исчезают из их поля зрения или же просто замолкают и прогуливаются как гости по территории рынка.

О новом случае раскрытия крупной партии нелегальных сигарет стало известно только что.

В ноябре таможня Латвии в сотрудничестве с Госпогранохраной проверяло два автомобиля с дипломатическими номерами, которые при проверке оказались фальшивыми. За рулем были два уроженца Монголии. Технические паспорта транспортных средств тоже оказались «липовыми». По словам водителей, документы якобы были выданы в Казахстане. Но самое интересное было не это: в автомобилях было обнаружено более 5 миллионов сигарет с акцизными марками Беларуси! Об этом сообщила служба госдоходов Латвии (то есть налоговое ведомство — прим.авт.).

По факту контрабанды заведены два уголовных дела, а мера пресечения властями Латвии избрана не связанная с лишением свободы. Детали, в интересах следствия, пока не разглашаются.

Случай не первый и, скорее всего, не последний. И арест этой партии вряд ли повлияет на подпольный рынок торговли табачными изделиями. Цена пачки легальных сигарет в магазинах Латвии выше 3-4 евро. Грядет новый акциз на табак. Потому нелегалы все еще успешно конкурируют с официальным товаром. А это значит, что этот их бизнес пока, — увы! — неубиваем.