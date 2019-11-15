Боливия высылает венесуэльских дипломатов

Глава боливийского МИД Карен Лонгарик заявила, что нынешние боливийские власти серьезно пересматривают отношения с Венесуэлой и Кубой. В частности, она объявила, что "всему венесуэльскому дипломатическому корпусу дано время, чтобы покинуть страну", передает ТАСС.

Лонгарик отметила, что в последние дни прекращены полномочия 80% дипломатов, назначенных в период нахождения у власти экс-президента страны Эво Моралеса.

По ее словам, Боливия выходит из регионального объединения АЛБА (Боливарианский альянс для народов нашей Америки).

"Мы уже не являемся частью соглашения АЛБА. Мы думаем о выходе из соглашения СЮН (Союз южноамериканских наций)". - сказала она.