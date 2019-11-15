Ильхам Алиев выступил с призывом к еврейским общинам мира

«Азербайджан является многоконфессиональной, мультиэтнической страной, Армения же – моноэтническим государством. Представители всех остальных этнических групп изгнаны. Я слышал, что в Армении якобы есть руководитель еврейской общины, однако его фамилия то ли Карапетян, то ли Варапетян. Там нет евреев, нет азербайджанцев». Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с соучредителем и заместителем председателя Центра Симона Визенталя, еврейским религиозным деятелем раввином Абрахамом Купером и руководителем Конгресса христианских лидеров США, евангелистским религиозным деятелем Джонни Муром.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что одна из тем в рамках Саммита СНГ в городе Ашхабад, где в октябре нынешнего года встретились руководители республик бывшего Советского Союза, была связана с проведением 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне.

«Я взял слово и сказал, что Азербайджан и другие страны СНГ выступают с единой позиции в связи с осуждением фашизма. Говоря о героизации нацистов, я сказал, что, к сожалению, в нашем регионе, на пространстве СНГ есть страна, воспевающая фашистов. Я назвал служившего фашистам Гарегина Тер-Арутюняна, в честь которого правительство Армении возвело памятник высотой шесть метров. Это был человек, которому во времена фашистской Германии, принадлежат слова «Погибший во имя Германии, погиб по имя Армении», этот человек причастен к убийству представителей различных национальностей, в том числе евреев и других людей. Он создал в Болгарии тайную сеть. Была создана шпионская сеть. Он был арестован, лишен свободы на длительный срок и скончался в тюрьме города Владимир.

Я призвал новое правительство Армении снести этот памятник, так как его возвело прежнее правительство. Новое правительство преподносит себя как демократическое. Покажите это, снесите памятник. Мои обвинения были направлены не против него, а против его предшественников, свергнутых в результате пресловутой революции. Он сказал: Солженицын тоже находился в плену, во Владимирской тюрьме оказались и многие другие советские диссиденты. Таким образом, он фактически говорил, что убийца-фашист и Солженицын - это одно и тоже. Трудно представить более абсурдное заявление. Поэтому, конечно, нам следует говорить все, как есть. Нам известно, что в Америке, России, Франции, во всех странах-сопредседателях Минской группы действует армянское лобби. Но есть одна истина. Можно ли терпеть в центре Еревана этот памятник накануне 75-й годовщины Победы. Сегодня они – мне это известно из печати – хотят построить памятник в Болгарии. Один такой памятник они возвели в российском городе Армавир. Один смелый человек облил его черной краской, и сегодня армянская диаспора совершает нападки на него. Они защищают фашиста. Поэтому, конечно, мы надеемся, что еврейские общины в мире присоединятся к нам и заставят правительство Армении снести этот памятник», - сказал Ильхам Алиев.

«Накануне 75-й годовщины Победы нам – я имею ввиду политиков, общественных деятелей, религиозных лидеров, НПО, медиа – необходимо консолидировать усилия. Мы должны выступать с данной позиции, так как это – большая угроза. Это означает не только искажение истории. Это создает почву для дальнейшей дискриминации», - добавил глава государства.