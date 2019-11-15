Рассекречены детали создания первой крылатой ракеты СССР

Госкорпорация «Росатом» обнародовала документ высшей степени секретности, касавшийся создания в СССР первой отечественной крылатой ракеты П-5, ставшей предтечей современных «Калибров». Документы опубликованы на портале «История Росатома».

В документе от 17 августа 1955 года под грифом «Особая папка» содержится приказ по Министерству среднего машиностроения СССР. Ведомство поручает по заказу Минобороны создать 40 «экспериментальных самолетов-снарядов» для подводного флота, а также скоординировать работы по созданию боевой части ракеты.

П-5 была принята на вооружение в 1959 году. Это первая в мире ракета с автоматически раскрывающимся в полете крылом. Ее целями значились промышленные и военные объекты как на побережье, так и в глубине территории противника. Она была унифицирована для доставки ядерного заряда РДС-4, применявшегося в серийных образцах советского оружия.

Дальнейшее развитие крылатых ракет морского базирования привело к созданию ракетного комплекса «Калибр», успешно показавшего себя в ходе операции в Сирии. Также в России разрабатывается гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон», которая, по словам президента Владимира Путина, "способна поражать цели на скорости девять чисел Маха и дальности полета более тысячи километров".