Раввин Абрахам Купер на встрече с Ильхамом Алиевым: «В Армении есть антисемитизм»

«В Армении есть антисемитизм». Об это на встрече с президентом Азербайджана заявил соучредитель и заместитель председателя Центра Симона Визенталя, еврейский религиозный деятель раввин Абрахам Купер.

«В частности, как нам известно, в конце января в Аусшвице, возможно, состоится последнее заседание по случаю его годовщины. Говоря точнее, большинство руководителей стран бывшего Советского Союза, несмотря на то, что это обойдется им дорого, гордятся тем, что сыграли большую роль в победе над Гитлером и его соратниками. Это – приемлемое время для обеспечения присоединения Армении к другим государствам. К сожалению, история в Европе пишется заново и возводятся памятники соратникам нацистов, тем, кто совершал массовые расправы», - сказал Абрахам Купер, говоря о пособнике нацистов Гарегине Нжде.