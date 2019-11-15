В Апшероне автомобиль насмерть сбил заведующую лабораторией
На автодороге Баку-Шамахы-Евлах произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход.
Как сообщает Report, инцидент произошел 15 ноября на участке автодороги, пролегающем по территории Абшеронского района.
Так, житель Агджабединского района Ильхам Мамедли 1975 г.р. на автомобиле ВАЗ-21074 сбил пешехода 43-летнюю жительницу Апшеронского района Сабуну Гасанову.
Сабуна Гасанова, являлась сотрудником Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности. Она была заведующей лабораторией на химико-технологическом факультете университета.