Известный оппозиционер Анар Мамедли констатирует: «Оппозиция потеряла нити управления»

«Обвинения в адрес Европейского координационного центра Мусават заставили меня задуматься об актуальности вопроса кризисного управления в оппозиционном лагере. Обсуждения приняли такой масштаб, что обуздать ситуацию и контролировать ее стало невозможным». Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал оппозиционер, бывший политический заключенный Анар Мамедли.

«Если перечислить последние события, произошедшие в оппозиционном лагере, то мы станем свидетелями того, что перед лицом кризиса полностью рухнуло управление. Можно понять беспомощность отдельного человека перед лицом кризиса, но я не понимаю безысходность, в которую попали партии и организации, которыми управляют большое количество людей», - сказал он.

Анар Мамедли привел некоторые примеры из истории.

«К примеру, кризис, вызванный террористическим актом, в результате которого в 1991 году был сбит вертолет над Гаракендом, оказался настолько глубоким, что уже через 6 месяцев Аяз Муталибов оказался в Москве. Когда смотришь его интервью, то понимаешь, что человек до сих пор не вышел из того кризиса. Или же вспомните мятеж 4 июня. В стране возник политический кризис, но вместо того, чтобы снизить его, Милли Меджлис с каждым своим заседанием еще больше углублял его. Выступление депутатов из Народного фронта были далеки от командной работы, абсолютно бессистемны и неадекватны. Я следил за выступлениями Этибара Мамедова, который пытался злоупотреблять этим кризисом. В отличие от Муталибова, он уже через 2 недели понял, что его деструктивизм вредит как ПНФА, так и ПННА. Но было уже поздно», - сказал Анар Мамедли.

«С тех событий прошло 26 лет. Прошедший период должен был чему-нибудь научить. Но до сих пор есть существенные недостатки. Нужно понимать, что люди объединяются в партии и организации для того, чтобы решать проблемы, которые не могут решить по отдельности. Есть специальные рецепты для управления кризисными ситуациями. Для этого есть правила внутренней коммуникации, планы по медиаполитике, кодексы поведения, критерии отчетности и прозрачности. Все это нужно внедрять и время от времени обновлять», - сказал он.