Швейцария, Сербия, Норвегия… Кому еще испортит жизнь сборная Азербайджана?

Эльмир Алиев, отдел спорта 13:13

За годы выступления футбольной сборной Азербайджана в отборочных турнирах чемпионатов мира и Европы у отечественных болельщиков сложилось мнение, что наша национальная команда, если уж сама не добивается серьезного успеха, то обязательно перейдет дорогу кому-то из фаворитов. Тут же вспоминаются редкие победы сборной Азербайджана над соперниками, превосходящими нас в классе, и то, как неудачи в играх с азербайджанскими футболистами отразились на их турнирном положении.

На самом же деле за 25 лет выступления в отборочных соревнованиях мы по большому счету лишь трижды преграждали путь сильной сборной в финальную часть чемпионата мира или Европы. Только для трех команд очки, потерянные в играх с Азербайджаном, имели фатальное значение в борьбе за выход из отборочной группы. И вот, сегодня у нашей команды есть шанс пополнить свою малочисленную коллекцию «скальпов», отняв очки у сборной Уэльса, которой кровь из носу необходимо побеждать в Баку, если подопечные Райана Гиггза хотят выйти на Евро-2020 напрямую, а не через тяжелейший плей-офф в Лиге наций. А 19 ноября уже сборной Словакии ни в коем случае нельзя спотыкаться о сборную Азербайджана в борьбе за попадание в финальную часть чемпионата Европы.

Швейцария, Сербия и Черногория, Норвегия… Вот три сборные, которые в разные годы потеряли важнейшие очки в матчах с Азербайджаном, что стоило им участия в больших турнирах. Началось все с легендарного матча Азербайджан – Швейцария в отборочном турнире ЧМ-1998. Это была первая в истории официальная игра нашей сборной в Баку и завершилась победой со счетом 1:0 благодаря голу Видади Рзаева на 26-й минуте. Упущенные в Азербайджане 3 очка дорого обошлись швейцарцам. В итоге с 10 очками представители альпийской страны заняли в группе лишь 4-е место, отстав на 10 очков от Норвегии, на 2 – от Венгрии и на 1 – от Финляндии. Выиграй швейцарцы в Баку, с 13 очками заняли бы 2-е место в группе и сыграли бы в стыковых матчах.

4 февраля 2003 года Союзная Республика Югославия была переименована в Союз Сербии и Черногории, а уже 12 февраля бывших югославов ждал шок. Два гола Гурбана Гурбанова не позволили сербам и черногорцам одержать домашнюю победу над аутсайдером группы в отборочной кампании Евро-2004. Итоговый счет матча в Подгорице – 2:2. Но это еще не все. В июне 2003 года Сербия и Черногория получила еще один удар, проиграв в Баку со счетом 1:2. Уступая большую часть матча со счетом 0:1, сборная Азербайджана в концовке смогла забить два важнейших гола. На 88-й минуте с пенальти отличился Гурбан Гурбанов, а в добавленное время победу принес Фаррух Исмайлов. Потеряв 5 очков, команда союзного государства с 12 очками заняла 3-е место в группе после Италии (17 очков) и Уэльса (13), не попав даже в стыки.

В отборочном цикле Евро-2016 «жертвой» сборной Азербайджана стала Норвегия. Не сумев переиграть в Осло подопечных Роберта Просинечки (0:0), скандинавы потеряли 2 очка, которых так не хватило на финише. С 19 очками норвежцы заняли 3-е место в группе, отстав от ставшей 2-й Хорватии лишь на очко. В результате Норвегии пришлось добывать путевку на Евро через стыковые матчи, но там северяне дважды проиграли Венгрии и не поехали на чемпионат континента. Да, у сборной Азербайджана были и другие удачные матчи против сильных соперников. Можно вспомнить знаменитую двухдневную ничью с Португалией (1:1) в отборе на Евро-2000, победу над Словакией (2:0) в квалификации к ЧМ-2002, выигрыш в матче с Финляндией (1:0, Евро-2008), победу над Турцией (1:0) и ничью с Бельгией (1:1) в рамках отбора на Евро-2012, две ничьи со счетом 1:1 с Россией в квалификационных играх ЧМ-2010 и ЧМ-2014, победу над Северной Ирландией (2:0, ЧМ-2014), ничью с Хорватией (0:0, Евро-2016), победу над Норвегией (1:0) и выездную ничью с Чехией (0:0) в борьбе за попадание на ЧМ-2018 и т.д. Но все эти результаты в конечном счете глобально не отразились на турнирном положении соперников.