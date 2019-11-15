Победитель лотереи прокутил многомиллионный куш и стал шахтером

Житель Великобритании, выигравший в лотерею 9,7 миллиона фунтов стерлингов, спустил все деньги на выпивку и стал шахтером. Как сообщает издание The Mirror, теперь он чувствует себя более счастливым.

Мики Кэрол купил счастливый билет за один фунт в 2002 году, когда ему было 19 лет. Тогда он жил в английском графстве Норфолк и работал уборщиком мусора. Его жена была на седьмом месяце беременности.

Как только Кэрол узнал о выигрыше, он отдал миллион фунтов стерлингов своей матери, еще один миллион — дяде и тете, которые помогали его растить после смерти отца. Мужчина начал тратить много денег на развлечения: выпивку, наркотики и проституток. За день он выпивал не менее двух бутылок водки.

Из-за этого от него ушла жена. Кэрол отдал ей миллион фунтов и столько же вручил ее матери.

Британец отметил, что с момента выигрыша вокруг него появилось множество друзей, и он сорил деньгами, чтобы их впечатлить. Несколько раз он попадал в суд из-за пьяных выходок.

Когда Кэрол обеднел, вся его компания отвернулась от него. Ему несколько раз угрожали преступники и вымогатели. «Деньги — корень зла. Я понял, что нельзя доверять никому, даже своей чертовой семье», — подчеркнул мужчина. В 2013 году он лишился всех денег и дома. Его отказывались брать на работу из-за скандальной репутации.