Массовое отравление рабочих в Сумгаите

На одном из заводов в Сумгаите произошло массовое отравление, сообщили haqqin.az в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

В связи с этим 13 человек обратились в одну из частных клиник города. Из них 10 человек отпущены на амбулаторное лечение, 3 человека переведены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра.

Состояние больных оценивается как средней тяжести. Ожидается, что к концу дня их всех выпишут.

В то же время агентство Report сообщает, что все отравившиеся были сотрудниками компании Ustay. Случаев утечек газа на расположенных вблизи заводах объектах не зафиксировано.