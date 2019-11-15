Полиция разгоняет протестующих в Париже

Полиция применила слезоточивый газ и дымовые шашки против протестующих на окраине Парижа "желтых жилетов", cообщает РИА Новости.

Акция проходит в районе площади Шамперре в XVII округе Парижа. На площади протестуют несколько сотен человек. С раннего утра они пытаются заблокировать движение по кольцевой дороге, несколько раз вступали в столкновение с полицией.По предварительным данным, полицейские задержали 16 человек.

В эти выходные во Франции проходят демонстрации, приуроченные к первой годовщине протестов "желтых жилетов". Не все из них согласованы.