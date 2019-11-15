На улицы Гонконга вышли солдаты Китая

Солдаты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые появились на улицах Гонконга с начала антиправительственных протестов — их отправили разбирать баррикады. Об этом сообщает South China Morning Post.

Несколько десятков военнослужащих гонконгского гарнизона вышли на одну из ранее заблокированных демонстрантами улиц рядом с университетом. Они были одеты в шорты и футболки, катили тележки и несли с собой красные ведра.

Солдаты собрали на тротуаре кирпичи, из которых была построена баррикада, таким образом освободив проезд. В этом им помогали волонтеры из числа местных жителей, а также полицейские и пожарные.

Как объяснил журналистам один из военных, власти Гонконга не просили их этим заниматься. «Мы сами приняли в этом участие! Остановить насилие и покончить с хаосом — наша задача», — приводит издание его слова.

Размещенный в Гонконге контингент НОАК в прошлый раз выдвигался куда-либо примерно год назад — тогда около 400 китайских солдат помогали местному населению справиться с последствиями тайфуна.