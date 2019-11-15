Германия может пересмотреть дела жертв "торговцев мигрантами", которые получили статус беженца при помощи поддельных документов. Как сообщает Report, Федеральное ведомство по миграции и беженцам Германии (BAMF) и ранее принимало подобные решения.

Немецкие СМИ подвергли резкой критике руководство BAMF после недавнего задержания членов преступной группировки, причастной к "торговле иммигрантами" в шести немецких провинциях. Выступившие по телевидению эксперты по миграции отметили, что, хотя и материально-техническая база BAMF была усилена, федеральное ведомство все еще не может уточнить информацию о беженцах и мигрантах.

Эксперты говорят, что BAMF должен пересмотреть дела получивших разрешение на проживание мигрантов, воспользовавшихся "услугами" членов преступной группировки, задержанной в связи с "торговлей мигрантами", и предоставить информацию общественности.