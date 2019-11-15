Азербайджан против Уэльса Кто поедет на Евро-2020?

Отдел спорта

Сегодня в 21:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Азербайджана и Уэльса.

Судить встречу будет бригада арбитров из Германии во главе с Денизом Айтекином.

Сборной Уэльса необходимо победить в Баку. Ничья в сегодняшнем матче сделает шансы валлийцев на 2-е место в группе минимальными.

Также сегодня в нашей группе состоится матч Хорватия – Словакия. Он начнется в 23:45 по бакинскому времени.

Турнирное положение в группе «E»:

1. Хорватия – 14 очков (7 матчей)

2. Венгрия – 12 (7)

3. Словакия – 10 (6)

4. Уэльс – 8 (6)

5. Азербайджан – 1 (6).

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