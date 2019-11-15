Азербайджан против Уэльса Кто поедет на Евро-2020?
Сегодня в 21:00 на стадионе «Баксель Арена» начнется отборочный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Азербайджана и Уэльса.
Судить встречу будет бригада арбитров из Германии во главе с Денизом Айтекином.
Сборной Уэльса необходимо победить в Баку. Ничья в сегодняшнем матче сделает шансы валлийцев на 2-е место в группе минимальными.
Также сегодня в нашей группе состоится матч Хорватия – Словакия. Он начнется в 23:45 по бакинскому времени.
Турнирное положение в группе «E»:
1. Хорватия – 14 очков (7 матчей)
2. Венгрия – 12 (7)
3. Словакия – 10 (6)
4. Уэльс – 8 (6)
5. Азербайджан – 1 (6).