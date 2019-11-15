В Иране начали стрелять по протестующим

Иранские полицейские открыли огонь на поражение по участникам протестов. Видео инцидента опубликовал у себя в Twitter журналист Бабак Тагвей.

На кадрах заснятого очевидцем короткого ролика видно, как полицейский стреляет из автомата в сторону преследующей его толпы, а затем вместе с коллегой обращается в бегство. Видны летящие камни.

Как сообщил Тагвей, за несколько минут до этого эти двое правоохранителей застрелили двоих безоружных демонстрантов. В предыдущих и последующих публикациях журналист рассказывает о происходящем в Исламской Республике.

По его словам, после повышения цен на топливо и обстрела Израиля из сектора Газа сразу в нескольких городах Ирана начались антиправительственные протесты. Помимо прочего, их участники негодуют из-за того, что государство финансирует зарубежные исламистские движения — в частности, палестинский ХАМАС, признанный террористической организацией в ряде западных стран.